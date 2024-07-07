На международном ралли-марафоне «Шелковый путь» завершился третий этап

На международном ралли-марафоне «Шелковый путь» завершились заезды третьего этапа. Экипажи преодолели путь от Барнаула до Горно-Алтайска, который включал в себя 133-километровый спецучасток по грунтовым дорогам и вязким пескам.
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