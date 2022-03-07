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Товарооборот России и Китая за 2 месяца 2022 года вырос на 38,5% - таможня КНР

ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

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