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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Избавиться и забыть

Избавиться и забыть

Дверь открылась и Яну нервно передёрнуло: она услышала скрежет хорошо знакомого старушечьего фальцета, возню и шарканье тяжело передвигающихся ног.

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Комментарии
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Элеонора Коган
А что же добрые родственнички сами её не взяли и в пансионате не навещают?
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18 час.
ВВ
Виктория Виктория
Не, нормально. Родные дети: мать Артема и дядя, бабулю к себе не взяли, а жену внука с двумя детьми (один новорожденный) грязью облили... Да, еще по доле от бабкиной пенсии себе поимели. С какого, простите, рожна? Ох, люди-человеки - &quot;порождение крокодила и ехидны&quot; (А. Островский &quot;Лес&quot;)
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13 час.
Майя Maja
А вот потому и не взяли, что маразм-шизанутость за ней давно наблюдали.
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4 час.

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