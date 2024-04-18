Избавиться и забыть

Элеонора Коган А что же добрые родственнички сами её не взяли и в пансионате не навещают?

ВВ Виктория Виктория Не, нормально. Родные дети: мать Артема и дядя, бабулю к себе не взяли, а жену внука с двумя детьми (один новорожденный) грязью облили... Да, еще по доле от бабкиной пенсии себе поимели. С какого, простите, рожна? Ох, люди-человеки - "порождение крокодила и ехидны" (А. Островский "Лес")