Переход на «зеленую энергетику» обойдется России в триллионы рублей

Телеканал 360°ПолитикаПереход на «зеленую энергетику» обойдется России в триллионы рублейЭксперты в России подсчитали примерную сумму, в которую обойдется стране переход на так называемую «зеленую энергетику».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАД ЛАУПочему автор пишет что Россия кому то, что то должна? МЫ НИ КОМУ И НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ! Нам многие должны! Хотите зелёную энергетику? Пока не исчезнут барыги которые делают деньги на нефте, угле, газе, атоме можете ине мечтать о зелёной энергетике. Водородные двигателя давным давно изобретены, и что, где они?Комментировать
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