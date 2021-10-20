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Переход на «зеленую энергетику» обойдется России в триллионы рублей

Переход на «зеленую энергетику» обойдется России в триллионы рублей

Эксперты в России подсчитали примерную сумму, в которую обойдется стране переход на так называемую «зеленую энергетику».

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ВЛАД ЛАУ
Почему автор пишет что Россия кому то, что то должна? МЫ НИ КОМУ И НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ! Нам многие должны! Хотите зелёную энергетику? Пока не исчезнут барыги которые делают деньги на нефте, угле, газе, атоме можете ине мечтать о зелёной энергетике. Водородные двигателя давным давно изобретены, и что, где они?

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