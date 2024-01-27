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Глава «Газпром нефти»: в РФ нет нужды в новых ограничениях экспорта топлива

Глава «Газпром нефти»: в РФ нет нужды в новых ограничениях экспорта топлива

В России в настоящий момент нет необходимости в новых ограничениях экспорта топлива, заявил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков на Международной выставке-форуме "Россия” в рамках Дня энергетика.

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