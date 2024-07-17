За интервью с Захаровой в ФРГ закрыли журнал

Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Геббельса, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие в Германии журнала CompactИздание было закрыто* немецкими властями вскоре после того, как взяло интервью у Марии Захаровой.