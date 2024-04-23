В Архангельске пройдёт всероссийская конференция, посвящённая здоровью почек

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы нефрологии» состоится с 17 по 18 мая в актовом зале Первой городской больницы имени ВолосевичНефрология — это медицинская наука, которая занимается диагностикой болезней почки и их лечением, а также наблюдением за пациентами с пересаженной почкой.