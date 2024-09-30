Дожали. Глава диаспоры азербайджанцев сдаёт паспорт и отчаливает домой в солнечный Баку

Не надо давать вообще гражданство, особенно борзым азиатам и кавказцам,пусть у себя насаждают свои порядки,а тем более строят мечети в православных районах.

СТАРУХА ШАПОКЛЯК

Кто- то выше написал, про белорусов и молдован-мигрантов. Так что- то в сводках не мелькают про их диаспоры, ОПГ.., или их засилье в каких- то селах , городах..