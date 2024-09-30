ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Для начала несколько цифр, чтобы понимать количество людей из Азербайджана, проживающих в России.
Дожали. Глава диаспоры азербайджанцев сдаёт паспорт и отчаливает домой в солнечный Баку
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Не надо давать вообще гражданство, особенно борзым азиатам и кавказцам,пусть у себя насаждают свои порядки,а тем более строят мечети в православных районах.
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2 час.
СТАРУХА ШАПОКЛЯК
Кто- то выше написал, про белорусов и молдован-мигрантов. Так что- то в сводках не мелькают про их диаспоры, ОПГ.., или их засилье в каких- то селах , городах..
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1 час.
NA BAT
ДРУЖБА ЗАКОНЧИЛАСЬ С РАЗВАЛОМ СССР. ИДЁТ ЗАХВАТ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, СОГЛАСНО ПЛАНАМ США И АНГЛИИ... 🤑🤑🤑🤑🤑🤑
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11 мин.
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