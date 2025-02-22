AP подало в суд из-за недопуска в Овальный кабинет и самолет президента США

Новостное агентство Associated Press (AP) подало иск в суд против помощников президента США Дональда Трампа за то, что журналистов редакции лишили доступа к правительственным чиновникам и главе государства.
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