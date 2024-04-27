Страна и люди
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Страна и люди

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В ответ на удары по Крымскому мосту Россия «сложит» не только мосты через Днепр – эксперт

В ответ на удары по Крымскому мосту Россия «сложит» не только мосты через Днепр – эксперт

Политнавигатор Если Украина попытается разрушить Крымским мост переданными ей западными ракетами, то Россия в ответ уничтожит мосты, соединяющие левобережную и правобережную части этой страны.

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Комментарии
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А Кудасов
По Днепровским мостам ударят едва ли. Самим будут нужны, если планируют заканчивать и так затянувшееся СВО. А проморгать Крымский как и корабли ЧФ могут вполне.
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12 час.
Liudmila Kosteley
А зачем через ДНЕПР?  Потом нам строить.Кто давал им РАКЕТЫ, их мосты и взорвать, и БИГ БЕН, в Англии.
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11 час.
В
Владимир
Наши не посмеют разрушать гражданские об&#39;екты братского народа.
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5 час.

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