Компания Huawei официально подтвердила, что разрабатывает тройной складной телефон. Максим МорозовНедавно ходили слухи, что компания Huawei работает над тройным складным телефоном, выпуск которого ожидается через два месяца.
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