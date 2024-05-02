Аварийную развязку на «Входной» в Омске вновь закроют на целый год - грузовикам предлагается ездить в объезд.
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Аварийную развязку на «Входной» в Омске вновь закроют на целый год - грузовикам предлагается ездить в объезд.