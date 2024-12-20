Признавшийся в убийстве Кириллова Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью

Предполагаемый исполнитель теракта в Москве на Рязанском проспекте Ахмад Курбанов, при котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов, приехал в Россию осенью.
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