Optima Development: 35% россиянок мечтают о гардеробных в 20-30 квадратных метров

Более трети - 35% - россиянок мечтают о гардеробных площадью 20-30 кв. м. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне 8 марта компанией Optima Development, которые поступили в редакцию "Газеты.
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