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Девять россиян задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества

Девять россиян задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества

Использованы материалы: скриншот видео Полицейские задержали девять жителей разных регионов РФ, которые путем мошенничества в отношении москвичей финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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