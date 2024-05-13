Девять россиян задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества

Использованы материалы: скриншот видео Полицейские задержали девять жителей разных регионов РФ, которые путем мошенничества в отношении москвичей финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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