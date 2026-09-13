Украинская певица Анастасия Приходько объявила о переходе на русский язык назло Киеву. Неожиданное решение противницы РФ вызвало у публики смех.
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На хохлятском их песни никому платёжеспособному даром не нужны, а на великом и могучем аудитория весьма большая. Вот они и переобуваются с лёту.
""«Мамо, я прозрела»: ненавидящая Россию Приходько перешла на русский язык в знак протеста против Киева"": ===== Почему то многие ДУХОВНЫЕ ИНО родцы, почему то уверены, Что они нужны!??... ценны!?? в России и у Русских??... и стоит им вновь заговорить на РУССКОМ языке... или "снизойти" и вновь взять гражданство РОССИИ.... И они ВНОВЬ будут "уважаемы".... а не ПРЕЗИРАЕМЫЕ!.