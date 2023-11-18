Талибы посетили Санкт-Петербургский международный культурный форум

В IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур приняла участие делегация талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) во главе с замминистра информации и культуры Афганистана Хаятуллой Мохаджиром Фарахи, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии