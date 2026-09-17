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ЕС попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

ЕС попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Евросоюз попросил Китай добровольно сократить поставки гибридных автомобилей и хочет снизить их долю на рынке примерно до 15%.

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