Ведущая Ксения Бородина помирилась с униженной ею Викторией Боней

Виктория Боня и ее коллега Ксения Бородина наконец-то помирились после своих размолвок. Как сообщает издание Super, недавно на светском мероприятии Ксения Бородина была рядом с девушкой в маске, которую ошибочно приняла за Викторию Боню: Я думала, что это Боня Виктория Боня обиделась на эту ситуацию.
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