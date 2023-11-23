Ведущая Ксения Бородина помирилась с униженной ею Викторией Боней

Виктория Боня и ее коллега Ксения Бородина наконец-то помирились после своих размолвок. Как сообщает издание Super, недавно на светском мероприятии Ксения Бородина была рядом с девушкой в маске, которую ошибочно приняла за Викторию Боню: Я думала, что это Боня Виктория Боня обиделась на эту ситуацию.