Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив»

Начался прием заявок на всероссийскую премию «Экопозитив-2026». Участвовать могут люди любого возраста, инициативные группы и организации, которые занимаются защитой природы, экологическим просвещением, защитой экологических прав или реализуют проекты по улучшению окружающей среды.