Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив»

Начался прием заявок на всероссийскую премию «Экопозитив-2026». Участвовать могут люди любого возраста, инициативные группы и организации, которые занимаются защитой природы, экологическим просвещением, защитой экологических прав или реализуют проекты по улучшению окружающей среды.
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