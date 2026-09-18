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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив»

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую премию «Экопозитив»

Начался прием заявок на всероссийскую премию «Экопозитив-2026». Участвовать могут люди любого возраста, инициативные группы и организации, которые занимаются защитой природы, экологическим просвещением, защитой экологических прав или реализуют проекты по улучшению окружающей среды.

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