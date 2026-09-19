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Царьград

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Девять дней без мяса: к чему нужно приготовиться туристам на Пхукете

Девять дней без мяса: к чему нужно приготовиться туристам на Пхукете

Туристам, едущим на Пхукет в октябре, нужно приготовиться к отсутствию мяса и перекрытым дорогам.Массовые перекрытия дороги, шум, взрыв петард, отсутствие мяса на девять дней, гуляния – вот к чему нужно готовиться туристам, едущим на Пхукет в октябре.

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