В Ладожском парке весело отметят День физкультурника

10 августа в 15 часов, вход свободный Сегодня вся страна празднует День физкультурника. Жители Красногвардейского района Петербурга могут принять участие в спортивном празднике, который будет проходить в Ладожском парке.
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