У Москвы почти нет причин прекращать боевые действия, если только не допустить, что она намерена добиваться своих целей другими способами.
Россия не спорит с США. Но своих целей на Украине она всё-таки добьется
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
наши конституционные российские земли должны полностью вернуться на Родину !дальше переговоры на условиях победителя РОССИИ!
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22 час.
Регина Толстоброва
Язык у Зеленского у как у базарной бабы. А у президента очень трудная задача стоит.
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22 час.
Балу -
Они не хотели слушать Россию в декабре 2021, так почему Россия должна слушать их сейчас?... У России есть свои приоритеты, требования и условия, так почему все эти евро и американские типа политики пытаются продавить, что Россия должна пойти на их условия, забыв о своих?...
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20 час.
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