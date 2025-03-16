Россия не спорит с США. Но своих целей на Украине она всё-таки добьется

Язык у Зеленского у как у базарной бабы. А у президента очень трудная задача стоит.

Балу -

Они не хотели слушать Россию в декабре 2021, так почему Россия должна слушать их сейчас?... У России есть свои приоритеты, требования и условия, так почему все эти евро и американские типа политики пытаются продавить, что Россия должна пойти на их условия, забыв о своих?...