«Не забуду никогда»: Пугачева публично обратилась к Собчак

Avia.pro - СМИ Светские львицы и короли сцены, как же они любят напомнить о себе, особенно когда на горизонте мелькает возможность вернуть былую славу! В этот раз наш "звёздный" дуэт — Алла Борисовна Пугачева и Ксения Анатольевна Собчак — решил подарить миру немного ностальгии и сентиментальности, вспомнив о том, кто стал символом эпохи, которую многие предпочли бы забыть.
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