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Театр абсурда

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«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

На днях Центр анализа миграционных тенденций (ЦАМТ) опубликовал доклад о мигрантских анклавах в России под заголовком «ТОП-10 мигрантских анклавов России».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Тема мигрантов у нас, благодаря бездумной деятельности чиновников стала и становится все более актуальной и тревожной. Тем более, что этим пользуются и раздувают эту тему в откровенную вражду, враги России, старающиеся перевести все в стычки русских со странами, откуда едут мигранты. Получаются, что те, кто виновен в бесконтрольной миграции и потворстве, наносят стране двойной вред.

Профиль пользователя Андрей М
Андрей М

Неужели только мне одному кажется, что основной темой в русском сегменте интернета сегодня является тема мигрантов в России? Открываешь социальные сети и 90% статей это тема мигранты... Лично мне уже порядком поднадоели эти истории о мигрантах... Какой-то нескончаемый сериал образовался в интернете....  В России больше других тем для обсуждения не осталось?

Профиль пользователя Татьяна Романова
Татьяна Романова

«Государство не видит анклавы». А государство у нас кто, хуснуллины, затулины, матвиенко, или все-таки народ России? Так вот народ видит все и мигрантские анклавы, и чудовищную коррупцию, и разворование природных ресурсов, и распил бюджета, и уничтожение коренного населения. Другой вопрос, что еще должна сделать власть, чтобы волна людской ненависти к ней смыла на своем пути не только мигрантов, но и саму эту власть.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Нужно ограничивать одним процентом в регионе, городе, поселении и т.д. количество людей имеющих гражданство РФ менее 30 лет. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым необходимо донести информацию до широкой общественности и требовать от властей её исправления.