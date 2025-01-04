Депутат Рады Дмитрук обругал Зеленского за решение о прекращении транзита газа

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обругал и обвинил Владимира Зеленского в том, что из-за его решения по прекращению транзита российского газа через украинскую территорию проблемы возникли у целого ряда стран.
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