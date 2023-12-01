Любимец Табакова актер Александр Мохов: «Машков, твоя позиция, это не позиция театра»

Ю ЮрНик Я так понимаю это не первая жена Мохова, боится что она ссбежит и старость будет одинокой.

LK Lubaha Korobova Пусть на ДОНБАСС к нам приедет,с народом пообщается, или -ДРЫЩ?! Тихушники хреновы,ждуны и БЗДУНЫ.Никогда ни ОН ни ЕГО СУПРУЖНИЦА лично мне не нравились.Для меня-актёры они никчёмный.