Владимир Машков открыто поддерживает проведение спецоперации. Из-за этого он даже дошел до конфликта с собственной дочерью.
Любимец Табакова актер Александр Мохов: «Машков, твоя позиция, это не позиция театра»
Комментарии
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Ю
ЮрНик
Я так понимаю это не первая жена Мохова, боится что она ссбежит и старость будет одинокой.
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7 час.
LK
Lubaha Korobova
Пусть на ДОНБАСС к нам приедет,с народом пообщается, или -ДРЫЩ?! Тихушники хреновы,ждуны и БЗДУНЫ.Никогда ни ОН ни ЕГО СУПРУЖНИЦА лично мне не нравились.Для меня-актёры они никчёмный.
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3 час.
Г
Гость
Как хорошо прикрываться словами Табакова. Машков изначально обозначил свою позицию, а эти всё выжидают лучших времён. Одним словом Ждуны и таких хитрожопых в России уйма.
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44 мин.
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