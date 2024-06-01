Как природа преображает наше восприятие времени

Знакомо ли вам ощущение, что в сутках не хватает часов? Что время ускользает сквозь пальцы, и вы ничего не успеваете? Но стоит вам оказаться на природе, за городом, как всё вокруг словно замедляется, становится спокойнее, и даже время течет по-другому.