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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Николай Юрченко
    Такой трогательный и беззащитный лапочкаАй-ай
  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...

Как природа преображает наше восприятие времени

Как природа преображает наше восприятие времени

Знакомо ли вам ощущение, что в сутках не хватает часов? Что время ускользает сквозь пальцы, и вы ничего не успеваете? Но стоит вам оказаться на природе, за городом, как всё вокруг словно замедляется, становится спокойнее, и даже время течет по-другому.

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