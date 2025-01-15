Дворец Филиппин рассказал о впечатлениях от митинга против импичмента

Акция за мир, проведенная организацией Иглесией Ни Кристо, никак не повлияла на мнение президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, заявил исполнительный секретарь президента Лукас Берсамин 14 января в беседе с журналистами.
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