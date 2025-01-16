AC: Байден допустил ключевую ошибку, когда не договорился с Путиным до конфликта

Уходящий президент США Джо Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с президентом России Владимиром Путиным, когда не договорился с ним об урегулировании украинского конфликта до его начала.
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