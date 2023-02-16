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В Армении предупредили об опасности мирного договора без делимитации

В Армении предупредили об опасности мирного договора без делимитации

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном без делимитации границы приведет к трагедии, заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян 16 февраля на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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