В Армении предупредили об опасности мирного договора без делимитации

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном без делимитации границы приведет к трагедии, заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян 16 февраля на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном без делимитации границы приведет к трагедии, заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян 16 февраля на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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