Живая Кубань

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В Краснодаре мужчина хотел зарезать жену, а потом пошел с топором к соседке

В Краснодаре мужчина хотел зарезать жену, а потом пошел с топором к соседке

В Краснодаре мужчина хотел зарезать жену, а потом пошел с топором к соседкеПрокуратура Карасунского административного округа Краснодара поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных в отношении 30-летнего мужчины.

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