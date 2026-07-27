Более миллиарда рублей вернули россиянам за отмененные туры в Крым

Средства, полученные за путевки, часто заранее распределены на оплату отелей, транспорта и других услуг, поэтому возвраты создают кассовый разрыв Туроператоры вернули россиянам около 1,5 миллиарда рублей за 30 тысяч аннулированных путевок в Крым в июне 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram.