Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ против Цзяхуэя, другие матчи

28 и 29 июля на турнире Shanghai Masters проходят матчи 1/8 финала. Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/8 финала 28 июля, вторник Нил Робертсон (Австралия) – Сяо Годун (Китай) – 6:5 Марк Уильямс (Уэльс) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:5 Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 6:4 Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:4 29 июля, среда Шон Мерфи (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 09.
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