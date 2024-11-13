Силовики сорвали турнир Hype FC в Подмосковье. Альфредо увели со сцены

Правоохранители отменили турнир по неизвестной причине.В подмосковном Одинцово во вторник, 12 ноября, должен был состояться турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Нуре FC.
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