Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хуже, чем в Киргизии: маршруточники в Подмосковье совсем обнаглели – не дают платить законно

Хуже, чем в Киргизии: маршруточники в Подмосковье совсем обнаглели – не дают платить законно

Успехи России   Интересные вещи происходят в России! Как известно, в последнее время в Подмосковье началась какая-то «эпидемия», когда водители маршруток отказываются принимать деньги на терминал, и делают всё, чтобы их переводили или им на карту, или платили налом.

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