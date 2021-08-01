Медвежий угол

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Ипотека и автокредит....по плечу ли россиянам?

Ипотека и автокредит....по плечу ли россиянам?

Мысли и по волне моей памяти Сейчас говорят, что у всех жилье в ипотеку, автомобили.

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Евгений Натесов
Аффтыр счетовод, но к жизни это не имеет отношение. Автомобиль поставить некуда. Бездомных не встречал, ну кроме бомжей. Но это другая история.
Ирина
Ну да ,"великое достижение " врагов коммунистов -иномарки и "российские "автомобили из импортных материалов . При этом 80 % автомобилей в РФ -старше 7 лет ,и иномарку на ходу можно даже в Москве купить за 150 -200 тысяч рублей ,это в советских деньгах около тысячи рублей .
Евгений Натесов
Ну да, великое. В СССР такого не было.
Ирина
Ну да ,дефективные враги коммунистов превратили Россию в сырьевой придаток и рынок сбыта чужой продукции ,да еще гордятся этим .
Ritchie Blackmore
Овца, уймись!
Георгий Стиопич
А вы сравните с Киевской Русью! Там тоже не было. А вот сохранись СССР может быть было бы в разы лучше!
Евгений Натесов
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
вячеслав харченко
Если доход около сотни, то вполне себе, НО, за те 20 лет непонятно ,что будет с ценами, курсом, а главное, здоровьем, да и за новую машину рассчитываться надо в течение 5 лет, потом нет смысла ее держать, угар в цене будет вдвое.
Евгений Натесов
вячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
вячеслав харченко
Долбоеб, ты уймешься может, а может тебя унять?
Ritchie Blackmore
санитары опять упустили психическую натёсову.
вячеслав харченко
Забыли уколоть галоперидолом, вот он и свирепствует в сортире.
Ritchie Blackmore
Точно. На ней опыты проводят как на подопытной мыши-то одно уколят, то другое. И всей психушкой наблюдают. А натёсова рада - радёшинька. Главное, чтобы комп. не отбирали и леденцы не переводились.
вячеслав харченко
Селёдку дают, вот и заклинил абырвалг.
Ritchie Blackmore
Да. Очень эта дурочка селёдку уважает.
Евгений Натесов
вячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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