Ипотека и автокредит....по плечу ли россиянам?

Медвежий уголБизнес и финансыИпотека и автокредит....по плечу ли россиянам? Мысли и по волне моей памяти Сейчас говорят, что у всех жилье в ипотеку, автомобили.Вернуться к статье18НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр счетовод, но к жизни это не имеет отношение. Автомобиль поставить некуда. Бездомных не встречал, ну кроме бомжей. Но это другая история.ИИринаНу да ,"великое достижение " врагов коммунистов -иномарки и "российские "автомобили из импортных материалов . При этом 80 % автомобилей в РФ -старше 7 лет ,и иномарку на ходу можно даже в Москве купить за 150 -200 тысяч рублей ,это в советских деньгах около тысячи рублей .Евгений НатесовНу да, великое. В СССР такого не было.ИИринаНу да ,дефективные враги коммунистов превратили Россию в сырьевой придаток и рынок сбыта чужой продукции ,да еще гордятся этим .Ritchie BlackmoreОвца, уймись!Георгий СтиопичА вы сравните с Киевской Русью! Там тоже не было. А вот сохранись СССР может быть было бы в разы лучше!Евгений НатесовЕвгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВХвячеслав харченкоЕсли доход около сотни, то вполне себе, НО, за те 20 лет непонятно ,что будет с ценами, курсом, а главное, здоровьем, да и за новую машину рассчитываться надо в течение 5 лет, потом нет смысла ее держать, угар в цене будет вдвое.Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВХвячеслав харченкоДолбоеб, ты уймешься может, а может тебя унять?Ritchie Blackmoreсанитары опять упустили психическую натёсову.ВХвячеслав харченкоЗабыли уколоть галоперидолом, вот он и свирепствует в сортире.Ritchie BlackmoreТочно. На ней опыты проводят как на подопытной мыши-то одно уколят, то другое. И всей психушкой наблюдают. А натёсова рада - радёшинька. Главное, чтобы комп. не отбирали и леденцы не переводились.ВХвячеслав харченкоСелёдку дают, вот и заклинил абырвалг.Ritchie BlackmoreДа. Очень эта дурочка селёдку уважает.Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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