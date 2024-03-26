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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС о контактах с УЕФА: «Были на позапрошлой неделе. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Диалог продолжается»

С февраля 2022-го российские клубы и сборные отстранены от международных турниров. – Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА? – На позапрошлой неделе.

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