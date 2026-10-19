В Госдуму внесли законопроект, который предлагает вернуть городам-героям названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны.
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Ленин был русофобом, и любое упоминание о русском народе он называл "великорусским шовинизмом". Все народы входившие в Российскую империю он называл угнетаемым меньшинством, а русский народ русским-держимордой! Так с чего русский город должен называться именем главного русофоба России? Переименование города никак не обесценивает его подвиг во время ВОВ! Вот Сталинград да, переименован необоснованно, по причине личной ненависти одного хохляцкого ублюдка к Сталину, и вернуть ему историческое имя - это долг каждого русского!
Собачак и его банда иезуитски пропихнули опросник с формулировкой: "Не будете ли Вы против переименования в СанхтПецярбурх...?" Отвечать надо было Да или Нет. А уж считали сами собачаки. Только до области их потные ручонки так и не дотянулись.