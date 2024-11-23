Кэмерон Диас совершила редкий выход в свет

52-летняя актриса выглядит лет на 10 моложе. Кэмерон Диас нашла в себе силы оторваться от детей LEGION-MEDIAКэмерон Диас порадовала своих фанатов, появившись на днях на мероприятии, организованном изданием Elle.
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