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Кэмерон Диас совершила редкий выход в свет

Кэмерон Диас совершила редкий выход в свет

52-летняя актриса выглядит лет на 10 моложе. Кэмерон Диас нашла в себе силы оторваться от детей LEGION-MEDIAКэмерон Диас порадовала своих фанатов, появившись на днях на мероприятии, организованном изданием Elle.

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