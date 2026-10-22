Skoda Kodiaq: мощный гибрид и возвращение Laurin & Klement[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С момента дебюта кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения прошло уже три года (а первый Kodiaq выпускался долгих семь лет).
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