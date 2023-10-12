В Бобруйске будут проведены теоретические и практические мероприятия.

В рамках занятий с 10 по 13 октября 2023 года в г. Бобруйске будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительной власти, военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов и администрацией пункта приема мобилизационных ресурсов.
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