В Бобруйске будут проведены теоретические и практические мероприятия.

В рамках занятий с 10 по 13 октября 2023 года в г. Бобруйске будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительной власти, военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов и администрацией пункта приема мобилизационных ресурсов.