Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в связи с российским олигархом

Брэд Питт и Анджелина ДжолиАмериканские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые являются известными и успешными личностями в Голливуде, продолжают борьбу за раздел имущества после своего официального развода в 2019 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии