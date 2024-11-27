Талисманы сделают сильнее и удачливее: что подходит по знаку Зодиака каждому в 2025 году Ольга БезродняяТалисманы, излучая свою энергетику, становятся мощными помощниками для людей, способствуя преодолению страхов, негативных эмоций и различных жизненных трудностей.
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