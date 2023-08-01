СЕКРЕТ ЧЕТЫРЁХ МИНУТ: КАК РУССКИЙ ТАНК "АЛЁША" РАЗНЕС КОЛОННУ ВСУ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Сергей Туренко
Вот они истинные, настоящие герои России. Долгих лет жизни.
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6 час.
Александр
Заврался совсем Витёк.Если он на пенсии 25 лет,значит родился,примерно,в 1938 году.В 1942,когда он &quot;на фронт убежал&quot;,ему было 4 года. А при мятеже в Венгрии-18 лет.Это по максимуму.
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5 час.
ВераВерная
Да с ним давно всё понятно)))
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5 час.

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