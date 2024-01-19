В Крыму ожидается подъем уровня рек на несколько метров

В Крыму возможен подъем уровня рек. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня на реках северного предгорья и ЮБК вода может подняться на 0,5-1,5 метра, в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0- 2,5 метра.