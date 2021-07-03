А что кроме Евро-2020? Кучеров и Василевский в шаге от Кубка Стэнли, ЦСКА претендует на защитника из НБА, Рублев и Хачанов – в 1/8 финала «Уимблдона»

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости пятницы из мира другого спорта: 1. «Тампа» летит к второму титулу подряд: 6:3 – с таким счетом «Монреаль» повержен в Канаде, а в серии уже 3-0.
Популярные статьи
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
- Олег Матыцин – российским олимпийцам: «Абсолютно уверен, что флаг и гимн у нас не отнимут»
Свежие комментарии