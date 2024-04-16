ГАЗ разработал Волгу, которую заждались россияне: японский V6 3,4 л., 200 сил и неубиваемая немецкая АКПП от ZF

Приветствую вас на своём канале. Признаться честно, каждый день писать про китайские машины уже порядком поднадоело, и это ничуть не удивительно, ведь несмотря на то разнообразие моделей, которым наполнен доверху наш российский рынок, по сути — начинка у них мало чем отличается.