В Институте русского языка заявили об отсутствии приказа на увольнение ректора

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская, приказ об увольнении которой был подписан Минобрнауки, не получала никакого официального документа и не знает о том, что она уволена, так как находится на больничном.
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