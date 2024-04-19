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В Институте русского языка заявили об отсутствии приказа на увольнение ректора

В Институте русского языка заявили об отсутствии приказа на увольнение ректора

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская, приказ об увольнении которой был подписан Минобрнауки, не получала никакого официального документа и не знает о том, что она уволена, так как находится на больничном.

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