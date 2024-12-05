Увидел дрон - сообщи спецслужбе Общероссийским движением "Народный фронт" разработано мобильное приложение "Радар.
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Увидел дрон - сообщи спецслужбе Общероссийским движением "Народный фронт" разработано мобильное приложение "Радар.